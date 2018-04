Hvorfor er Facebook nu skurken?

Facebook bliver i disse uger heglet ned fra alle sider, fordi de mange brugerdata bliver misbrugt. Som en af de mange, der har påpeget problemer ved Facebooks negative rækkevidde, blandt andet her, her og her, glæder jeg mig selvfølgelig over dette nye fokus på Zuckerberg og hans regime.

Men den store opmærksomhed fra politikere og medier i disse uger giver også anledning til bekymring. Noget tyder på, at man ikke reelt har forstået problemets kerne, når det kommer til data og tech-firmaer.

Twitter sælger dine data

For det første: Hvorfor kun Facebook? Det er godt nok verdens største sociale netværk, men langt fra den eneste tech-virksomhed, der tager let på brugernes data og privatsfære.

Hvad med Twitter, der synes at få en betydeligt blidere behandling trods åbenlyse brister? I modsætning til Facebook sælger Twitter nemlig dine data til eksterne datahandlere. Alene i år forventes Twitter at score 400 millioner dollar på salg af data.

På Twitter er det også nemt at være anonym, ikke som hos Facebook. Anonymiteten gør det nemt for mørke kræfter at oprette nye brugerkonti og sprede misinformation – som russiske trolls har gjort for at influere demokratiske valg fra USA til Brexit.

Twitter er godt nok ikke så stor som Facebook, men hvad så med Google? Denne tech-gigant ligger formentlig inde med endnu flere brugerdata og har på mange områder en længere rækkevidde end Facebook – blandt andet i kraft af Googles aktiviteter på den mobile platform med Android.

Kig på Facebooks forretningsmodel

For det andet: Når vi så endelig skal kigge på Facebook, er problemet ikke så meget, at Cambridge Analytica har misbrugt data fra det sociale netværk. Det virkelig skræmmende er, hvor nemt det er.

Fordi Facebook er indrettet til netop dette formål: At lære individer så godt at kende, at de kan påvirkes (manipuleres) til at foretage en bestemt handling, som for eksempel at klikke på en annonce eller købe en vare.

Denne metode kan lige så godt bruges til at påvirke mennesker politisk, hvilket er netop hvad Cambridge Analytica og russerne har gjort. Fordi sådan er Facebook indrettet.

Problemet er altså ikke Facebooks sikkerhedssystemer, men selve forretningsmodellen. Facebook er verdenshistoriens største markedsføringsmaskine. Den producerer ikke noget af egen kraft ud over reklamer, resten kommer fra brugerne.

Kritikerne giver Facebook legitimitet

Det tragikomiske er, at de to grupper, der har ført an i kritikken de seneste uger, politikere og traditionelle medier, samtidig er dem, der leverer masser af indhold til platformen – og dermed giver Facebook såvel legitimitet som vækst.

Danske politikere er vilde med Facebook, fordi det gavner deres sag på kort sigt: Direkte adgang til offentligheden uden det irriterende filter, som er journalister. Statsminister Lars Løkke Rasmussen har således brugt Facebook som eksklusivt medie til at lancere store politiske udspil.

De traditionelle medier har ligeledes favnet Facebook – som en uundværlig samarbejdspartner i kampen for at få mere trafik online. Konsekvensen er, at den største andel af trafikken til danske mediers hjemmesider kommer fra Facebook. Hvem har mon magten i det forhold?

Vi har som samfund på ganske få år deponeret en stor del af vores kommunikation – og data – på en reklameplatform. Det problem består, trods den højlydte kritik i disse dage.