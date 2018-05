Butikkens drøm nærmer sig: Betal med din krop

En af de mest værdifulde funktioner i Ubers forretningsmodel er usynlig betaling. Kundens sætter sig ind i bilen og bliver kørt til den ønskede destination uden at skulle beskæftige sig med nogen form for økonomisk transaktion. Det sker automatisk.

Det er værdifuldt, fordi en sådan form for “invisible transaction” eller “frictionless payment” er den hellige gral for handelsvirksomheder, det næste guldæg. Kunden vil være mere tilbøjelig til at købe, hvis transaktionen, pengetabet, reelt ikke opleves, lyder rationalet.

Smartphone eller armbånd er identifikation

Derfor er Uber langt fra den eneste, der bør brug af usynlige betalinger. En række detailvirksomheder har introduceret apps, hvor smartphonen automatisk tager sig af både identifikation og betaling, så kunden kan gå ind, tage de ønskede varer og gå ud igen. Amazon kører allerede med en sådan ordning, mens danske Coop planlægger.

Smartphonen er således én måde at sikre usynlig betaling, men ikke den eneste. Disney har investeret en milliard dollar i MagicBands. Det elektroniske armbånd sørger for personlig identifikation og dermed adgang med automatisk betaling til alle faciliteter i Disneyland, inklusive hoteller. Kunden kan fokusere på fornøjelser, det vil sige forbrug.

Det er ganske udmærkede kommercielle løsninger, men ikke gode nok. De kræver stadig en ekstern fysisk genstand; det er for omstændeligt og usikkert.

Usynlig betaling kræver en anden, nemmere og mere sikker på måde at identificere kunden på, og løsningen hedder biometri – en videnskabelig metode til at identificere en person ud fra specifikke fysiske kendetegn.

Finger eller ansigt bruges allerede som betalingsmiddel

Fingeraftryk, stemme, ansigt, øjne, ja selv blodårerne i håndfladen er unikke for hvert menneske. Biometri kombineret med digital teknologi åbner helt nye muligheder for identifikation.

Vi kender allerede fingeraftryk-metoden fra de nyere modeller i smartphones. Næste skridt er ansigtsgenkendelse, der allerede er bygget ind i iPhone X. Mastercard lancerede sidste år ”selfie pay,” hvor kundens identitet bliver verificeret af en scanning af ansigtet, og snart kommer løsningen til Europa.

Betal med det glatte ansigt i Kina

I Kina er de endnu længere fremme, ikke mindst handelsgiganten Alibaba. Sidste år introducerede man ”smile to pay” i fastfood-restauranter, hvor 3D-kameraer registrerer ansigtstræk og godkender kundens identitet. Ingen smartphone nødvendig, men kunden skal forinden have tilmeldt sig ordningen.

Alibaba går endnu længere med sit nyeste påfund, FashionAI. Det er et virtuelt prøverum, hvor kunden bliver scannet fra fra top til tå, hvorefter kunstig intelligens kommer med modeforslag. Som at have en usynlig, men ekstremt vidende ”personal shopper,” der tager sig af det hele, inklusive betaling.

Visa: Kunderne vil have biometrisk betaling

Alliancen mellem biometri og teknologi er således langt fremme og vil bevæge sig endnu hurtigere i fremtiden. Fordi det er muligt, og fordi kunderne ønsker det. Det mener i hvert fald Visa, hvis nylige undersøgelse viste, at 86 procent af de amerikanske forbrugere er interesseret i at bruge biometri som led i en ny form for betaling.

Det er muligvis tilfældet, men inden vi alle begynder at betale med vores krop, er det værd at tænke over perspektiverne. Biometrisk betaling er en mere sikker metode end for eksempel adgangskoder og kan gøre hverdagen nemmere for forbrugerne.

Men der er også faldgruber og ulemper.

Forbrugeren bliver eksponeret

Den mest åbenlyse bekymring er privacy og datasikkerhed. Algoritmerne ved allerede meget om os i dag baseret på vores digitale adfærd, men med biometriske data giver vi meget mere privatliv væk. Hvem skal have lov til at bruge disse data, og hvordan sikrer vi, de ikke bliver hacket?

Biometriske data er uigenkaldelige. Du kan ikke ændre profil og adgangskode som i dag. Du vil for altid være identificeret i databaserne, og der er ingen ret til at blive glemt.

Teknologien er ikke perfekt og kan tage fejl i en identifikation. Enten FAR (False Acceptance Rate), hvor systemet fejlagtigt afviser en person eller FRR (False Rejection Rate), hvor den forkerte person bliver godkendt. Fejlraten er under én procent, men det er også rigeligt til at skabe problemer.

Vi skal også finde ud af en løsning til fysisk handicappede og andre mennesker, der ikke besidder de nødvendige fysiske kendetegn.

Biometrisk er et fremskridt. Kommercielt og teknologisk. Men forbrugerne bør tænke lidt længere: Hvem får mest ud af det? Og hvad bliver konsekvenserne?

Betalingen bliver usynlig, men forbrugeren bliver lige det modsatte: Uigenkaldeligt analyseret og eksponeret takket være persondata, nu også som kropsdata.